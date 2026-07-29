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2026 - 2027 AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

2026 - 2027 AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

29.07.2026 17:20:00
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Haber Merkezi
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2026 - 2027 AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar, kayıt zamanını ve kayıtların nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, 2026 - 2027 AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden ve nasıl yapılır?
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Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar gözünü Açıköğretim Fakültesi kayıtlarına çevirdi. Peki, 2026 - 2027 AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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AUZEF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

AUZEF Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıtları, 27 Temmuz 2026 ile 12 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını "basvuru.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden tamamen online ve evrak gerektirmeden yapabilecek.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında; yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarında öğrenim gören ya da bu programlardan mezun olan adaylar başvuru yapabilir. Lisans programında öğrenim gören veya mezun olan adaylar Açıköğretim Fakültesinin ön lisans ve lisans programlarına, ön lisans programında öğrenim gören veya mezun olan adaylar ise ön lisans programlarına başvurabilir.

Bunun yanı sıra, uyruğundan biri T.C. olan ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alan adaylar ile ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören adaylar da başvuru yapabilir.

Felsefe, Sosyoloji ve Tarih programlarına yalnızca lisans mezunu ve 35 yaşını doldurmuş adaylar başvurabilirken, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına başvurmak isteyen adayların talep edilen belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemesi gerekiyor.

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