İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burs için başvuru süreci yakından takip ediliyor. İBB burs ödemelerinin yapılacağı tarihler de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman? İBB burs başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 dönemi İBB burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 23 Eylül'de başlamıştı. Bu nedenle bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. İBB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru ve evrak yükleme işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul internet adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Başvurular, beyan edilen evraklar ve net gelir bilgileri üzerinden değerlendirilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi.

Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu okumak.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin 30 yaşından, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 40 yaşından büyük olmaması.

Ara ve son sınıf öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 veya 53/100 olması.

Açık öğretim programlarında veya yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin başvuru yapamaması.