Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman? İBB burs başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman? İBB burs başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

15.09.2026 14:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman? İBB burs başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilecek burs için 2026-2027 dönemi başvuru tarihleri üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman? İBB burs başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burs için başvuru süreci yakından takip ediliyor. İBB burs ödemelerinin yapılacağı tarihler de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman? İBB burs başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...

Image

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 dönemi İBB burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 23 Eylül'de başlamıştı. Bu nedenle bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. İBB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru ve evrak yükleme işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul internet adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Başvurular, beyan edilen evraklar ve net gelir bilgileri üzerinden değerlendirilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi.

Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu okumak.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin 30 yaşından, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 40 yaşından büyük olmaması.

Ara ve son sınıf öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 veya 53/100 olması.

Açık öğretim programlarında veya yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin başvuru yapamaması.

İlgili Konular: #istanbul büyükşehir belediyesi #genç üniversiteli bursu ne kadar #ibb burs

İlgili Haberler

2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?
2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?
2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman?
2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler ÖSYM tarafından başlayacak ek tercih sürecine çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman?
2026-2027 ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?
2026-2027 ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu? 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar, tercih sürecine ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2026-2027 ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?