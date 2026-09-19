Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş dünyasını tanımalarına ve deneyim kazanmalarına olanak sağlayan İŞKUR Gençlik Programı, 2026 döneminde de üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Maddi destekten yararlanmak ve mesleki becerilerini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri, başvuru tarihlerini ve başvuru sürecinin nasıl işlediğini araştırıyor. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi başvuruları, üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlenen tarihler doğrultusunda alınmaya başladı. Üniversitelerin kontenjan ve başvuru takvimlerini duyurmasının ardından öğrenciler, başvurularını İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı'na Kimler Başvurabilir?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise program kapsamında değerlendirilmiyor. Başvuru yapacak öğrencilerin ayrıca haftalık ders programlarında en az 1 tam günlerinin boş olması gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca adayların yaşlılık veya malullük aylığı almaması, belirlenen sigortalılık koşullarını taşıması, hane gelir şartını sağlaması ve kurum tarafından sunulan aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olması gerekiyor.

Başvuru yapacak öğrencilerin, program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenici üniversitenin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmaması şartı da bulunuyor. Bunun yanında başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak ve başvuru tarihi itibarıyla aynı Kanun'un 5. maddesi kapsamında sigortalı bulunmamak gerekiyor.

Programdan yararlanacak öğrencilerin, yüklenici üniversitede aktif öğrenci olmaları ve açık öğretim ya da uzaktan eğitim programlarında öğrenim görmemeleri gerekiyor. Kaydını dondurmuş veya pasif durumda olan öğrenciler de programdan yararlanamıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA KATILIMCILARA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere, katılım sağladıkları her gün için 2026 yılı kapsamında belirlenen 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor.