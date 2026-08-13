Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesindeki yurtlarda kalmak isteyen üniversite öğrencileri, 2026 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK Yurt ücreti aylık ne kadar? İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru sisteminin açıldığına ilişkin resmi bir duyuru yapılmazken, başvuruların ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda KYK yurt başvurularının Ağustos 2026'nın son günlerinde veya Eylül 2026'nın ilk günlerinde erişime açılması öngörülüyor.

GSB KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvuru takviminin açıklanmasının ardından başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak “GSB Yurt Başvurusu” ekranından başvurularını gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvuru öncesinde e-Devlet'teki öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETİ AYLIK NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl ise yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyordu.