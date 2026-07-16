Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için anaokulu veya anasınıfı kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Peki, 2026-2027 MEB anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu başlama yaşı kaç? İşte ayrıntılar...

ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı anaokulu ve ana sınıfı kayıtları, öğrencilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgilerinin esas alınmasıyla yaş gruplarına göre e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf kayıt süreçleri temmuz ayı içerisinde başlatılırken, e-Kayıt sonuçları da aynı dönemde velilerin erişimine açılıyor. Veliler, çocuklarının hangi anaokulu veya ana sınıfına yerleştirildiğini MEB'in resmi sorgulama ekranları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri aracılığıyla öğrenebiliyor. Otomatik yerleştirme ve ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Bakanlığın belirlediği takvim ve kontenjan koşulları doğrultusunda farklı bir okula nakil başvurusu yapılabiliyor.

ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim esaslarına göre, anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kayıtları gerçekleştiriliyor. Kayıt bölgesinde ikamet eden ve bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların yerleştirilmesinin ardından, fiziki kapasitenin uygun olması halinde anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocukların kayıtları da yapılabiliyor.