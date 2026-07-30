Yaz tatilinin son haftalarına yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve velinin gözü yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen tarihler ve önemli takvim detayları netleşti. Peki, 2026-2027 MEB okullar ne açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler bu tarihte ders başı yapacak. Öğretmenlerin yeni dönem hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

BİRİNCİ SINIFLAR VE UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu kapsamda okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek.

2026-2027 ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Öğretmenlerin dönem sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.