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2026-2027 MEB okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatil ne zaman?

2026-2027 MEB okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatil ne zaman?

28.07.2026 09:41:00
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Haber Merkezi
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2026-2027 MEB okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatil ne zaman?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi. Okulların ilk zili ne zaman çalacak, uyum haftası ne zaman yapılacak ve tüm tatil tarihleri ne zaman? İşte yeni dönemin merak edilen tüm ayrıntıları...
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Yaz tatilinin son haftalarına yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve ailenin zihnindeki en temel soru "Okullar ne zaman açılacak?" oldu. Yeni dönemin tüm merak edilen tarihleri resmiyet kazandı. Peki, 2026-2027 MEB okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatil ne zaman?

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim dönemi öncesi öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak minik öğrencilerin yeni ortama adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk zil ile resmen başlayacak.

2026-2027 ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci Dönem Ara Tatili: 2026-2027 eğitim yılındaki ilk ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: Birinci dönemin son zili 22 Ocak 2027 Cuma günü çalacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci Dönem Başlangıcı: İkinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

İkinci Dönem Ara Tatili: Bahar döneminin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yoğun geçen bir akademik maratonun ardından yaz tatilinin başlayacağı tarihler ve öğretmenlerin sene sonu takvimi de genelgede yer aldı:

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte tamamlanacak ve yaz tatili resmi olarak başlayacak.

Eğitim yılının sona ermesinin ardından öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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