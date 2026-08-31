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2026-2027 öğretmen seminerleri ne zaman? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

2026-2027 öğretmen seminerleri ne zaman? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

31.08.2026 13:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 öğretmen seminerleri ne zaman? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğretmen seminerleri için hazırlıklar başladı. Peki, 2026-2027 öğretmen seminerleri ne zaman? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

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Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Peki, 2026-2027 öğretmen seminerleri ne zaman? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak? İşte ayrıntılar...

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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre öğretmenlerin Eylül dönemi mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü saat 08.00'de başlayacak. İki hafta sürecek mesleki çalışmaların ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğretmenler, ÖBA ve EBA üzerinden tanımlanan eğitim içeriklerini 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar esnek zamanlı olarak takip edebilecek.

Mesleki çalışmaların 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki ikinci haftası ise yüz yüze yapılacak. Öğretmenler bu süreçte görev yaptıkları okullarda kurul ve zümre toplantılarına katılacak, yeni eğitim öğretim yılına yönelik okul içi hazırlıkları tamamlayacak.

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