Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Peki, 2026-2027 öğretmen seminerleri ne zaman? Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre öğretmenlerin Eylül dönemi mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü saat 08.00'de başlayacak. İki hafta sürecek mesleki çalışmaların ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğretmenler, ÖBA ve EBA üzerinden tanımlanan eğitim içeriklerini 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar esnek zamanlı olarak takip edebilecek.

Mesleki çalışmaların 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki ikinci haftası ise yüz yüze yapılacak. Öğretmenler bu süreçte görev yaptıkları okullarda kurul ve zümre toplantılarına katılacak, yeni eğitim öğretim yılına yönelik okul içi hazırlıkları tamamlayacak.