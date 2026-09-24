Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026-2027 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

2026-2027 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

24.09.2026 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026-2027 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, ilk ara tatilin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Okulların 14 Eylül 2026'da açılmasıyla milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Ders başı yapan öğrenciler, sınav ve ders programlarının yanı sıra yıl içinde uygulanacak tatil tarihlerini de araştırıyor. Özellikle ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kasım ayında öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı gündemde yer alıyor. Peki, 2026-2027 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatile kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

Image

KASIM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

MART ARA TATİLİ HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

İkinci dönemin ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İlgili Konular: #ara tatil #MEB #sömestr

İlgili Haberler

2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?
2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim yılı burs takvimini duyurmaya başladı. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?
2026 Mühendislik tamamlama tercihleri başladı mı? Mühendislik tamamlama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 Mühendislik tamamlama tercihleri başladı mı? Mühendislik tamamlama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2026-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, 2026 Mühendislik tamamlama tercihleri başladı mı? Mühendislik tamamlama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?
2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren binlerce memur adayının tercih sürecine ilişkin bekleyişi sürüyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?