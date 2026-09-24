Okulların 14 Eylül 2026'da açılmasıyla milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Ders başı yapan öğrenciler, sınav ve ders programlarının yanı sıra yıl içinde uygulanacak tatil tarihlerini de araştırıyor. Özellikle ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kasım ayında öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı gündemde yer alıyor. Peki, 2026-2027 okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatile kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

KASIM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

MART ARA TATİLİ HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

İkinci dönemin ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.