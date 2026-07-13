Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2026-2027 ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB ortaokul kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaokul kayıtları, öğrencilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgilerinin esas alınmasıyla e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen okullara yerleştirilecek. Veliler ise çocuklarının kayıtlı olduğu okulu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği şartları taşıyan öğrenciler için nakil başvurusu da yapılabilecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak, öğrenciler ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak, ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.