2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına yönelik 2026 Özel Yetenek Sınavı sonuçları, geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki, 2026-2027 ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO kontenjan ve taban puanları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖZYES Tercih Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptı. Bu yıl da tercih işlemlerinin T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin AİS ekranı (ais.osym.gov.tr) üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adaylar, tercihlerini elektronik ortamda göndererek tercih bildirim işlemini tamamlayacak.

BESYO KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 BESYO kontenjanlarının kesinleşmesi, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gerçekleşecek. Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarında yer alan programlara ilişkin kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih bilgileriyle birlikte adayların erişimine sunulacak.

BESYO TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 BESYO taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlanmadan kesin olarak belli olmayacak. Taban puanlar; adayların puanları, tercihleri ve programların kontenjanları doğrultusunda yapılacak yerleştirme sonucunda oluşacak. Bu nedenle önceki yılların taban puanları adaylara fikir verebilir ancak 2026 yılı için kesin taban puan olarak değerlendirilemez.