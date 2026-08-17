2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları gündemde. Yeni dönemde ders ücreti karşılığında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerini, şartlarını ve başvuru sürecinin nasıl yürütüleceğini merak ediyor. Peki, 2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla ücretli öğretmen görevlendirmeleri için başvurular başladı. Adaylar, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvim doğrultusunda başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde geçerli tek bir başvuru takvimi açıklanmadığı için adayların, görev yapmak istedikleri il veya ilçenin millî eğitim müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor. Başvuru ve görevlendirme süreçleri, ilgili müdürlüklerin öğretmen ihtiyacına göre belirleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı'nın “Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu” hizmeti aracılığıyla yapılıyor. Adayların e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra başvuru formunda yer alan eğitim, mezuniyet ve kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ücretli öğretmenlik için aranan şartlar, başvuru yapılan il veya ilçenin yayımladığı duyuruya göre değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak adayların başvurdukları branş için belirlenen mezuniyet koşullarını karşılamaları ve görevlendirmeye engel herhangi bir durumlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvurularda genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak, görevi yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşımak, kamu haklarından mahrum olmamak ve görevlendirmeye engel bir adli sicil kaydına sahip olmamak gibi kriterler dikkate alınıyor. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, başvurulan branş için gerekli mezuniyet şartlarının karşılanması ve varsa pedagojik formasyon ile KPSS bilgilerinin sisteme eklenmesi de başvuru sürecinde önem taşıyor.