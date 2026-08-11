YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından üniversite kayıt tarihleri gündeme geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye başlayacak adaylar, kayıtların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026 - 2027 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları kaç gün sürecek, gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar, üniversite kayıtlarını 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Elektronik ortamda kayıt yaptırmak isteyen adaylar için e-kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Üniversite kayıtları, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında toplam 5 gün boyunca gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversite kaydı sırasında adaylardan istenebilecek belgeler arasında, mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi bulunuyor. YÖKSİS üzerinden başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde örgün programa kayıtlı olduğu tespit edilen adayların kayıt işlemleri ise ilgili kurumdan gerekli bilgiler teyit edilerek yürütülebilecek.

Ek puanla bir programa yerleşen ancak alanı diploma veya mezuniyet belgesinde belirtilmeyen adayların, mezun oldukları okul ve alanı gösteren resmi belgeyi de sunmaları gerekiyor. Üniversitenin talep etmesi halinde 12 adet 4,5 x 6 santimetre ölçülerinde fotoğraf ile katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge de istenebilecek.

Bunların yanı sıra üniversiteler, kayıt öncesinde ilan etmek kaydıyla farklı belgeler de talep edebilecek. YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlü adayların askerlik durumları ise üniversiteler tarafından ilgili kamu sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve burs konularındaki ayrıntılı bilgiler için ise üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları, engel bilgileri de dahil olmak üzere, ÖSYM tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) iletilecek.