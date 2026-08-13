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2026-2027 uyum haftası ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?

2026-2027 uyum haftası ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?

13.08.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 uyum haftası ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasının ardından, uyum haftasının tarihleri ve 1. sınıf öğrencilerinin okula başlayacağı gün merak konusu oldu. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...
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Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, okula ilk kez başlayacak öğrenciler için uyum haftasının tarihleri merak ediliyor. Öğrencilerin okul ortamına alışmasını, öğretmenleriyle tanışmasını ve yeni arkadaşlıklar kurmasını amaçlayan oryantasyon sürecinin, çocukların okula yönelik kaygılarını azaltması hedefleniyor. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve İlkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

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UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayıp 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026'da açılacak. Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026, birinci dönem ise 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027'de başlayacak, ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027'de sona erecek.

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