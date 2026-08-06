Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Buna göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenecek uyum haftası, okulların genel açılış tarihinden bir hafta önce başlayacak. Peki, 2026-2027 uyum haftası ne zaman başlıyor? MEB 1. sınıf ve anaokulu uyum haftası tarihleri...

2026-2027 UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Uyum Haftası, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

UYUM HAFTASINDA BU YIL BİR İLK: VELİLER DE SÜRECE DAHİL OLACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte bu yıl uyum haftasında önemli bir yeniliğe gidildi. Okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin yanı sıra veliler için de özel rehberlik ve uyum programları hazırlanacak. Böylece ebeveynlerin de uyum sürecine aktif olarak katılması sağlanacak.