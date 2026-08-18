2026-2027 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirli tarihlerde alınan burs başvuruları için gözler bu yılın başvuru takvimine çevrildi. Peki, 2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin VGM burs başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz eğitim yılında ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı duyurunun ardından yeni başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'ne göre, sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelire sahip olanlar, yabancı uyruklu öğrenciler, Polis Akademisi ve askerî okul öğrencileri, ek süreyle öğrenim görenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar ve Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Ayrıca bir önceki eğitim yılında VGM bursu alırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrencilere de yeniden burs verilmiyor.

Bununla birlikte, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayıyla Türkiye'ye eğitim amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler için de belirlenecek burs kontenjanının yüzde 10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebiliyor.