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2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?

2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?

24.09.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim yılı burs takvimini duyurmaya başladı. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?

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İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gündemindeki VGM burs başvuruları için yeni takvim netleşiyor. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı? 2026-2027 VGM burs başvuru ne zaman?

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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru tarihlerini açıkladı.

Buna göre ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencileri için verilen VGM yükseköğrenim bursunun 2026-2027 başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.Üniversite öğrencileri için verilen VGM yükseköğrenim bursunun 2026-2027 başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.

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