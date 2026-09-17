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2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...

2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...

17.09.2026 14:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...

2026-2027 eğitim öğretim döneminde YKS ve LGS deneme sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...
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Millî Eğitim Bakanlığının bireysel öğrenme platformu MEBİ, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin YKS ve LGS deneme sınavı takvimini açıkladı. Peki, 2026-2027 YKS ve LGS deneme sınavları ne zaman? MEBİ 2026-2027 deneme takvimi...

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2026-2027 MEBİ YKS VE LGS DENEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Takvime göre ilk YKS deneme sınavı 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında erişime açılacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için ilk MEBİ LGS deneme sınavı ise 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

MEBİ DENEME SINAVLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR VE GİRİLİR?

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hazırlanan MEBİ deneme sınavlarına, mebi.eba.gov.tr adresi veya MEBİ mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilecek.

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