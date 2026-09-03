Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci ile liseyi dışarıdan bitirmek isteyen adayların gözü kulağı 2026-2027 AÖL başvuru takvimine çevrildi. Peki, 2026 Açık lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

2026 AÖL KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından 2026-2027 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz başlatılmadı. Geçmiş yılların başvuru takvimi dikkate alındığında, 1. dönem kayıt sürecinin Eylül ayı içerisinde resmen başlatılması bekleniyor.

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kayıt takviminin açıklanmasıyla birlikte ilk defa kayıt yaptıracak adaylar, gerekli belgelerle birlikte İl ve İlçe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Kayıt yenileme yapacak mevcut öğrenciler ise sınav ücretini anlaşmalı bankalar veya MEB Ödeme Sistemi üzerinden yatırdıktan sonra AÖL Öğrenci Giriş ekranı üzerinden ders seçimlerini yapabilecek. Kayıt Kılavuzu duyurulduğunda tarihler meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.