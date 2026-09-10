Açık öğretim lisesi yeni kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihlerde tamamlanacak. Adaylar AÖL sınav ücretini de yatırdıktan sonra kayıt sürecini tamamlayacak. Peki, 2026 Açık öğretim lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt başladı mı? Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak?

2026 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimi henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz dönemler göz önünde bulundurulduğunda kayıt sürecinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Kılavuzu doğrultusunda tamamlanacak. Açık lise kayıt/sınav ücreti de kılavuzun yayınlanmasıyla belli olacak.