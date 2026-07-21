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2026 Açıköğretim (AÖF) bölümleri tercih rehberi: Taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 Açıköğretim (AÖF) bölümleri tercih rehberi: Taban puanları ve başarı sıralamaları

21.07.2026 11:01:00
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Haber Merkezi
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2026 Açıköğretim (AÖF) bölümleri tercih rehberi: Taban puanları ve başarı sıralamaları

Sınav stresi yaşamadan ya da ikinci üniversite okuyarak kariyerini desteklemek isteyenlerin ilk adresi olan Açıköğretim (AÖF, AUZEF ve ATA AÖF) programları için 2026 taban puanları ve kontenjan dinamikleri şekillendi. Hangi açıköğretim bölümü kaç puanla kapatıyor?
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Uzaktan ve esnek öğrenme modelinin en güçlü temsilcisi olan açıköğretim fakülteleri, hem ilk kez üniversiteye adım atacaklar hem de "İkinci Üniversite" fırsatından yararlanmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunuyor. Son yıllarda artan ilgiyle birlikte bazı gözde önlisans ve lisans programları belirli taban puanı ve sıralama eşikleriyle öğrenci kabul ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi AÖF programlarının 2026 tercih dönemi verileri... 

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2026 YILI AÇIKÖĞRETİM (AÖF) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ

  1. Çocuk Gelişimi (Lisans - Anadolu Üni) - 5000 - 325,40
  2. Yönetim Bilişim Sistemleri (Lisans - Anadolu Üni) - 4000 - 342,80
  3. Sosyal Hizmetler (Lisans - İstanbul AUZEF) - 3000 - 318,10
  4. Bilgisayar Programcılığı (Önlisans - Uzaktan) - 1000 - 335,10
  5. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Önlisans - AUZEF) - 1500 - 310,20
  6. Grafik Tasarımı (Önlisans - İstanbul AUZEF) - 800 - 298,30
  7. Adalet (Önlisans - Anadolu Üni) - 2500 - 295,60
  8. Çocuk Gelişimi (Önlisans - Anadolu Üni) - 6000 - 285,40
  9. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Lisans - Anadolu Üni) - 1500 - 280,20
  10. Sosyal Hizmetler (Önlisans - Atatürk Üni) - 2000 - 275,10
  11. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Lisans - Anadolu Üni) - 2000 - 272,40
  12. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Önlisans - Anadolu Üni) - 1500 - 268,90
  13. Sosyoloji (Lisans - İstanbul AUZEF) - 1200 - 265,40
  14. İlahiyat (Önlisans - Anadolu Üni) - 8000 - 260,30
  15. Tarih (Lisans - Anadolu Üni) - 1000 - 258,90
  16. Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans - İstanbul AUZEF) - 1200 - 252,10
  17. Felsefe (Lisans - İstanbul AUZEF) - 800 - 248,20
  18. Dış Ticaret (Önlisans - İstanbul AUZEF) - 1000 - 245,80
  19. Marka İletişimi (Önlisans - Anadolu Üni) - 1000 - 240,50
  20. İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans - Atatürk Üni) - 1000 - 238,60
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