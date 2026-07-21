2026 Açıköğretim (AÖF) bölümleri tercih rehberi: Taban puanları ve başarı sıralamaları

Uzaktan ve esnek öğrenme modelinin en güçlü temsilcisi olan açıköğretim fakülteleri, hem ilk kez üniversiteye adım atacaklar hem de "İkinci Üniversite" fırsatından yararlanmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunuyor. Son yıllarda artan ilgiyle birlikte bazı gözde önlisans ve lisans programları belirli taban puanı ve sıralama eşikleriyle öğrenci kabul ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi AÖF programlarının 2026 tercih dönemi verileri...

2026 YILI AÇIKÖĞRETİM (AÖF) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ