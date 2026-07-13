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2026 AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? MEB AGS ne zaman?

2026 AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? MEB AGS ne zaman?

13.07.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? MEB AGS ne zaman?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, öğretmen adayları sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026 AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? MEB AGS ne zaman?
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Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için geri sayım sürerken, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi. Peki, 2026 AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı? AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? MEB AGS ne zaman? İşte ayrıntılar...

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AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AGS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

AGS NE ZAMAN?

Daha önce 12 Temmuz'da yapılması planlanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları, yapılan takvim değişikliğiyle 26 Temmuz 2026 Pazar gününe ertelendi.

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