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2026 AGS sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 AGS sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

5.08.2026 12:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 AGS sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 AGS sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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2026 MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarını tamamlayan binlerce öğretmen adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için ÖSYM’den gelecek resmi duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 AGS sonuçları açıklandı mı? AGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar..

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AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

AGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB-AGS sonuçları açıklandığında adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adayların sonuç ekranına ulaşmak için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

İlgili Konular: #MEB #Akademi Giriş Sınavı #MEB AGS

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