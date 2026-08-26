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2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT/AGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT/AGS sonuçları nasıl öğrenilir?

26.08.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT/AGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları için bekleyiş artık sona eriyor. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT/AGS sonuçları nasıl öğrenilir?

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26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ve toplam 391 bin 906 adayın başvurduğu sınava ait değerlendirme işlemleri nihayete erdi. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖABT/AGS sonuçları nasıl öğrenilir?

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2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların katıldığı sınav maratonunda en kritik güne girildi. 26 Temmuz 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için ÖSYM'nin değerlendirmesi tamamlandı. Sonuçlar 26 Ağustos 2026 (bugün) ilan edilecek.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Geleceğin eğitimcileri, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden dijital sisteme giriş yaparak AGS sınav sonuçları bilgisine ulaşabilecek.

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