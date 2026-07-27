Akademi Giriş Sınavı (AGS) saat 10.15'te başlayarak 110 dakikalık sürenin ardından 12.05'te tamamlandı. ÖABT ise saat 14.45'te başladı ve adayların alanına göre 70 veya 90 dakika süren sınav 16.15'te sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, 2026 AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

AGS-ÖABT SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına 26 Temmuz 2026 saat 20.40'tan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek. Soru kitapçıklarına erişim süreci, 5 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

AGS VE ÖABT CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen AGS ve ÖABT sınavlarının soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, sorular ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.