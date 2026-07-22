Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 AGS ve ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2026 AGS ve ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?

22.07.2026 17:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 AGS ve ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?

AGS için geri sayım sürerken, öğretmen adaylarının gündeminde sınav giriş belgeleri ile sınav yerlerinin açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki, 2026 AGS ve ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, öğretmen adayları sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026 AGS ve ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Image

AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM, 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini açıkladı. Sınav giriş belgeleri, 16 Temmuz 2026 saat 11.00 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

AGS VE ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. AGS oturumu saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Aynı gün saat 14.45'te başlayacak ÖABT'nin süresi ise adayların sınava gireceği alana göre 70 veya 90 dakika olacak.

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #ösym #Akademi Giriş Sınavı #MEB AGS

İlgili Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav takvimine göre bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman bitiyor?
2026 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, askerî öğrenci adaylarının 2026 yılı 2. seçim aşamasına ilişkin süreci devam ediyor. Peki, 2026 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman bitiyor?
Anaokulu kayıtları açıldı mı? Anaokulu adrese göre kayıt sistemine nasıl girilir?
Anaokulu kayıtları açıldı mı? Anaokulu adrese göre kayıt sistemine nasıl girilir? 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet anaokulu ve anasınıflarında eğitim görecek öğrenciler için kayıt süreci velilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Anaokulu kayıtları açıldı mı? Anaokulu adrese göre kayıt sistemine nasıl girilir?