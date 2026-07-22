Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, öğretmen adayları sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026 AGS ve ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Akademi Giriş Sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM, 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini açıkladı. Sınav giriş belgeleri, 16 Temmuz 2026 saat 11.00 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

AGS VE ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. AGS oturumu saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Aynı gün saat 14.45'te başlayacak ÖABT'nin süresi ise adayların sınava gireceği alana göre 70 veya 90 dakika olacak.