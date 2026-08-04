Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçları için ÖSYM tarafından resmi tarih duyuruldu. Adayların heyecanla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman açıklanacak? 2026 ALES 2 sınav sonuçları tarihi...

2026 ALES 2 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimi doğrultusunda, ALES/2 sonuç ilan tarihi kesinleşti:

Sonuç Açıklama Tarihi: 21 Ağustos 2026 Perşembe

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylar belirtilen tarihte ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle puanlarını öğrenebilecekler.

ALES SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Resmi sonuç duyurusu yapıldıktan sonra izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

ÖSYM AİS Girişi: ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Sonuç Ekranı: "Sonuçlar" sekmesinden "2026-ALES/2 Sınav Sonucu" bağlantısını seçin.

Puan Detayları: Ekranda sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerindeki netlerinizi ve toplam ALES puanınızı detaylı olarak görüntüleyebilir, sonuç belgesinin çıktısını alabilirsiniz.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ÖSYM mevzuatına göre ALES sonuçları, sınav açıklandığından itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korur.

Adaylar bu süre zarfında elde ettikleri en yüksek puanı lisansüstü eğitim başvurularında veya araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadro ilanlarında güvenle kullanabilirler.

2026 ALES 3 NE ZAMAN?

2026 ALES/3 başvuruları 7 Ekim - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.