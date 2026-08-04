Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 ALES/2 ne zaman açıklanacak? 2026 ALES 2 sınav sonuçları tarihi...

2026 ALES/2 ne zaman açıklanacak? 2026 ALES 2 sınav sonuçları tarihi...

4.08.2026 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 ALES/2 ne zaman açıklanacak? 2026 ALES 2 sınav sonuçları tarihi...

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman açıklanacak? 2026 ALES 2 sınav sonuçları tarihi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçları için ÖSYM tarafından resmi tarih duyuruldu. Adayların heyecanla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman açıklanacak? 2026 ALES 2 sınav sonuçları tarihi...

Image

2026 ALES 2 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimi doğrultusunda, ALES/2 sonuç ilan tarihi kesinleşti:  

Sonuç Açıklama Tarihi: 21 Ağustos 2026 Perşembe  

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylar belirtilen tarihte ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle puanlarını öğrenebilecekler.  

ALES SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?  

Sınav sonuçları basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Resmi sonuç duyurusu yapıldıktan sonra izlenmesi gereken adımlar şunlardır:  

ÖSYM AİS Girişi: ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.  

Sonuç Ekranı: "Sonuçlar" sekmesinden "2026-ALES/2 Sınav Sonucu" bağlantısını seçin.  

Puan Detayları: Ekranda sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerindeki netlerinizi ve toplam ALES puanınızı detaylı olarak görüntüleyebilir, sonuç belgesinin çıktısını alabilirsiniz.

Image

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ÖSYM mevzuatına göre ALES sonuçları, sınav açıklandığından itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korur.

Adaylar bu süre zarfında elde ettikleri en yüksek puanı lisansüstü eğitim başvurularında veya araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadro ilanlarında güvenle kullanabilirler.

2026 ALES 3 NE ZAMAN?

2026 ALES/3 başvuruları 7 Ekim - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

İlgili Konular: #ales #Sonuç #ALES/2

İlgili Haberler

Konak’ın Cumhuriyet Kütüphaneleri’nde sınav maratonu
Konak’ın Cumhuriyet Kütüphaneleri’nde sınav maratonu Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet Kütüphaneleri, geleceklerini şekillendirecek sınavlara hazırlanan gençlere stresten uzak bir çalışma ortamı sunuyor. Özellikle YKS ve KPSS’ye hazırlanan gençler ders çalışmak için Cumhuriyet Kütüphaneleri’ni seçiyor.
2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru? Lisansüstü eğitim almak ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
Sınavdan sınava - Duran Güldemir
Sınavdan sınava - Duran Güldemir “Önceki yıllarda çocuğumuz üniversiteyi kazanacak mı kazanamayacak mı?” diye günlerce endişe içinde beklerken, şimdi “Eyvah, çocuğum üniversiteyi kazandı, onu nasıl okutacağız?” diye kara kara düşünüyoruz.