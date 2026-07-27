ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilişkin adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

ALES/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES'te adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav için adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek. Sayısal Testi'nde matematik ve mantıksal akıl yürütme, Sözel Testi'nde ise Türkçe ve sözel akıl yürütme soruları yer alacak. Değerlendirme sürecinde ise 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı geçersiz kılacak.