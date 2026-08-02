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2026 ALES/2 saat kaçta bitecek? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

2026 ALES/2 saat kaçta bitecek? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

2.08.2026 10:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/2 saat kaçta bitecek? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2), 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.15'te başladı. Peki, 2026 ALES/2 saat kaçta bitecek? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
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2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayan 2026-ALES/2'nin ne zaman sona ereceği, sınava giren adayların yakınları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2026 ALES/2 saat kaçta bitecek? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

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ALES/2 SAAT KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayan ve 150 dakika sürecek olan ALES/2, saat 12.45'te sona erecek.

ALES/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES'te adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Sınavda adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre verilirken, Sayısal Testi'nde matematik ve mantıksal akıl yürütme, Sözel Testi'nde ise Türkçe ve sözel akıl yürütme soruları yer alacak. Değerlendirmede 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek.

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