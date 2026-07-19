2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ikinci oturumu için geri sayım sürerken, adaylar sınav günü öncesindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2026 ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı? ALES/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ALES/2 için sınav giriş belgelerinin, önümüzdeki hafta içerisinde 23-24 Temmuz tarihlerinde erişime açılması bekleniyor. ÖSYM'nin resmi duyurusunun ardından adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.