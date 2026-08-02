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2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2.08.2026 14:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

ALES/2 sınavı bugün tamamlanırken, sınava katılan adaylar 10.15-12.45 saatleri arasında sınavda yer aldı. Peki, 2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
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2 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen ALES/2 sınavının sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak; bu tarihe kadar başarı puanını hesaplamak isteyen adaylar, sınavın ardından ÖSYM'nin ALES puan hesaplama ekranını takip ediyor. Peki, 2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar…

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ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

ALES/2 soru ve cevaplarının, sınavın tamamlanmasının ardından gün içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi açıklama platformu olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.

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