2 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen ALES/2 sınavının sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak; bu tarihe kadar başarı puanını hesaplamak isteyen adaylar, sınavın ardından ÖSYM'nin ALES puan hesaplama ekranını takip ediyor. Peki, 2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar…

ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

ALES/2 soru ve cevaplarının, sınavın tamamlanmasının ardından gün içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi açıklama platformu olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.