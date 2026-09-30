Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenleniyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte ALES/3'ün başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri de belli oldu. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-ALES/3 başvuruları, 7 Ekim 2026'da başlayacak ve 15 Ekim 2026'da sona erecek.

ALES/3 SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylara ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak. Geç başvurular yalnızca bu tarihte alınacak ve işlemler saat 23.59'da sona erecek.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.