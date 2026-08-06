Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES/3 başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES/3 başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

6.08.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES/3 başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım başladı. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES/3 başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-ALES/3 için başvuru ve sınav takvimi belli olurken, adaylar başvuru tarihleri, geç başvuru süreci ve sınav günüyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES/3 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını 15 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

ALES/3 BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, 2026-ALES/3 başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak; geç başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Başvuru tarihleri ve sınava ilişkin tüm detaylar, ÖSYM'nin 2026 resmi sınav takviminde yer alıyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, oturum saati ve uygulamaya ilişkin detaylar başvuru sürecinin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. ALES/3 sonuçlarının ise 17 Aralık 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

İlgili Konular: #sınav #ösym #ales

İlgili Haberler

LGS ek tercih 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?
LGS ek tercih 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil başvuruları ne zaman? LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan nakil sürecinde, iki dönem halinde gerçekleştirilecek yerleştirmeye esas nakil başvuruları için öğrenciler ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS ek tercih 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve 2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının hangi ekran üzerinden sorgulanabileceğini merak ediyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak tercih duyurusunu bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?