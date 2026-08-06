ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-ALES/3 için başvuru ve sınav takvimi belli olurken, adaylar başvuru tarihleri, geç başvuru süreci ve sınav günüyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES/3 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını 15 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

ALES/3 BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, 2026-ALES/3 başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak; geç başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Başvuru tarihleri ve sınava ilişkin tüm detaylar, ÖSYM'nin 2026 resmi sınav takviminde yer alıyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, oturum saati ve uygulamaya ilişkin detaylar başvuru sürecinin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. ALES/3 sonuçlarının ise 17 Aralık 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.