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2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

7.10.2026 17:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

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Yüksek lisans, doktora ve akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ALES'in yılın son oturumu için başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. Adaylar başvurularını 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim 2026'da geç başvuru imkânı bulunuyor.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, 7 Ekim 2026 saat 16.00'dan itibaren ALES/3 başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

ALES/3 NE ZAMAN?

2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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