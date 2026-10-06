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2026 ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları başladı mı?

2026 ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları başladı mı?

6.10.2026 14:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları başladı mı?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde, yılın son ALES oturumu olan ALES/3'ün başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2026 ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları başladı mı?
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Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefleyen adayların girdiği ALES'in yılın son oturumu için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2026 ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

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ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın son ALES oturumu olan ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 Çarşamba günü geç başvuru imkânı sunulacak. Geç başvurular yalnızca bu tarihte alınacak ve işlemler saat 23.59'da sona erecek.

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