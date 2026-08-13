AÖF öğrencileri için mezuniyet yolunda önemli bir fırsat sunan yaz okulu sürecinde geri sayım başladı. Eksik derslerini tamamlamak için yaz boyunca çalışmalarını sürdüren öğrencilerin gözü şimdi sınav takvimi ve sınav belgelerine çevrildi. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre 2026 AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Yaz okulu sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AOS) üzerinden aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet veya AÖF öğrenci şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.