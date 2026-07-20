Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?

20.07.2026 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ile sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, yaz okulu sınav tarihini merakla beklemeye başladı. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

Image

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesinin yayımladığı akademik takvime göre, 2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi, sınav giriş yerlerini genellikle sınav tarihinden 7-10 gün önce yayımlıyor. Bu kapsamda, yaz okulu sınav giriş belgelerinin ağustos ayının ikinci haftasında Anadolu Üniversitesi AÖF sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişime açılması bekleniyor.

İlgili Konular: #sınav #AÖF #Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

İlgili Haberler

2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?
2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS 2026/1 merkezi atama tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler tercihlerin sona ereceği tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
2026 UDSP sonuçları açıklandı mı? MEB Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 UDSP sonuçları açıklandı mı? MEB Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları sınav sonuçları nasıl sorgulanır? UDSP sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve erişime ne zaman açılacağını merakla araştırıyor. Peki, 2026 UDSP sonuçları açıklandı mı? MEB Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları sınav sonuçları nasıl sorgulanır?