Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, yaz okulu sınav tarihini merakla beklemeye başladı. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesinin yayımladığı akademik takvime göre, 2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi, sınav giriş yerlerini genellikle sınav tarihinden 7-10 gün önce yayımlıyor. Bu kapsamda, yaz okulu sınav giriş belgelerinin ağustos ayının ikinci haftasında Anadolu Üniversitesi AÖF sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişime açılması bekleniyor.