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2026 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?

12.07.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ile sınav giriş yerlerinin açıklanacağı takvim, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, yaz okulu sınav takvimini yakından takip etmeye başladı. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra adaylar, sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilecek.

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