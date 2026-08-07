Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem sınavlarına katılan öğrenciler, 2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve hangi ekran üzerinden sorgulanabileceğini araştırıyor. Peki, 2026 AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi takvimine göre, 18-19 Temmuz'da gerçekleştirilen yazılı oturumlar ile 3 Ağustos'ta tamamlanan e-Sınavların değerlendirme süreci sona erdi ve AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 Cuma günü aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve puan hesaplamasında doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılması esas alınacak. Yanlış cevaplar puanlamaya dahil edilmeyecek ve elde edilen sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanacak. Merkez Sınav Kurulu veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılırken, cevap anahtarında hata tespit edilmesi halinde soru iptal edilmeyecek ve doğru seçenek dikkate alınarak puanlama yapılacak.