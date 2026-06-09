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2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

9.06.2026 10:32:00
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Haber Merkezi
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2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 3. dönem sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav takvimi Haziran ayıyla bi

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rlikte öğrencilerin gündeminde yer alırken, sınavların üç oturum halinde ve test formatında gerçekleştirileceği belirtiliyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

 

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavlarının 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak belgelerini temin edebilecek.

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