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2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu?

16.07.2026 09:50:00
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Haber Merkezi
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2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitim gören binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisi, 3. dönem sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? 2026 AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu?
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AÖL 3. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte, açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine ilişkin duyuruları yakından takip etmeye başladı. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? 2026 AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre, AÖL 3. dönem fotoğraflı sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini bu tarihten itibaren sınav giriş belgeleri üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini kullanarak kayıtlı oldukları açık öğretim sisteminin resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişebilecek ve belgelerini çıktısını alabilecek.

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