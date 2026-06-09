2026 DGS başvuruları bitti mi? DGS geç başvuru son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi kapsamında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kayıt yaptırmayan adaylar için sunulan geç başvuru imkanı da gündemde yer alıyor. Peki, 2026 DGS başvuruları bitti mi? DGS başvuru son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS geç başvuru işlemlerinin 11 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar gerçekleştirilebileceği bildirildi.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücretinin %50 artırımlı olarak 2.100 TL şeklinde ödeneceği bildirildi.

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı’nın 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği, sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026’da açıklanacağı bildirildi.