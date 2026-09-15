DGS ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen veya yerleşme hakkını kullanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci büyük önem taşıyor. Üniversite eğitimine devam etmek isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin boş kalan kontenjanlar için açacağı ek tercih dönemini bekliyor. Peki, 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun, ek tercih sürecinin başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında boş kontenjanlar, taban puanlar ve tercih şartları gibi önemli bilgiler de netleşecek.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 DGS ek tercih tarihlerini henüz resmi olarak açıklamadı. Ana yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla boş kontenjanlar kesinleşecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından DGS ek yerleştirme işlemlerinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.