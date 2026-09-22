2026 DGS ek tercih ne zaman, başladı mı? ÖSYM DGS 2. yerleştirme tarihleri ve başvuru rehberi...

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına taşımak isteyen binlerce mezunun katıldığı DGS'de ana yerleştirme maratonu tamamlandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya boş kalan kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek ek tercih duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2026 DGS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı, süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 DGS ana yerleştirme sonuçları Eylül ayı başlarında ilan edilmişti. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ve boş kalan kontenjanların netleşmesinin ardından, 2026 DGS ek tercih tarihlerinin ÖSYM tarafından duyurulması beklenmektedir.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan duyuru ve ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte başvuru tarihleri kesinlik kazanacak.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme sürecinde adayların belirli şartları taşıması gerekir:

Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkından yararlanabilir.

Adayların tercih yapabilmesi için 2026-DGS puanına sahip olması ve kılavuzda belirtilen koşulları sağlaması şarttır.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri adaylar tarafından bireysel olarak internet üzerinden gerçekleştirilecektir:

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak tercihlerini yapabileceklerdir.

Alternatif olarak ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de işlemler kolaylıkla tamamlanabilecektir.

Tercih yapmadan önce yayımlanacak olan 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu dikkatle incelenmeli, kontenjan ve koşullar detaylıca kontrol edilmelidir.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NASIL YATIRILIR?

Ek yerleştirme işlemlerinde adayların tercih yapabilmesi için kılavuzda belirtilen ek yerleştirme ücretini anlaşmalı bankalara veya ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi (GEST) üzerinden yatırması gerekmektedir. Belirlenen süre içinde ücreti yatırmayan adayların yapmış olduğu tercihler geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Net ücret bilgisi ÖSYM kılavuzu ile birlikte ilan edilecektir.