DGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans eğitimine devam etmek isteyen adayların gözü ek tercih takvimine çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercihleri başladı mı? DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin 22 Eylül 2026'ya kadar yayımladığı duyurular arasında ek tercih işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yer almıyor.

Geçtiğimiz yıl DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da ek tercih sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor. Kesin tarih ise ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile netleşecek.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2026-DGS ek yerleştirme tercihleri, adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapabilecek.