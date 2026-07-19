ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, 2026 DGS saat kaçta başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika sürüyor? DGS'den en erken kaçta çıkılır? İşte ayrıntılar...

2026 DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 10.15'te başlayacak. Adaylara tanınan sınav süresinin tamamlanmasının ardından oturum 12.30'da sona erecek.

2026 DGS KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

2026 Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) adaylara sayısal ve sözel yeteneklerini ölçmeye yönelik toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav için adaylara 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre verilecek.