2026 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav sonuçlarını merak eden adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine sunulacak. Sınav sonuç belgeleri, açıklandığı andan itibaren fiziki olarak adreslere postalanmayacak olup tamamen dijital ortam üzerinden sorgulanabilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.