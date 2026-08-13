Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları için tüm gözler ÖSYM’den gelecek duyurulara çevrilmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Peki, 2026 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve sonuç açıklama takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılıyor. DGS sonuçlarının sabah 08:30 ile 10:00 saatleri arasında veya öğleden sonra 14:00 civarında erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 DGS kontenjanları henüz belli olmadı.