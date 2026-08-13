2026 DGS sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranını erişime açtı

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) değerlendirme süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada, "19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınava giren adaylar, elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden takip edebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuç belgelerine erişim sağlayabilirler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, alacakları puanlar ve başarı sıralamalarına göre lisans programları için tercih listelerini hazırlayacak.

ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2026-DGS Tercih Kılavuzu ve tercih takviminin tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Adayların tercih duyuruları için ÖSYM'nin resmi kanal ve açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor.