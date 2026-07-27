Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman?

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman?

27.07.2026 14:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman?

2026 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geride kalırken, sınava giren adaylar şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

Image

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de kimlik bilgileriyle giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 DGS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM, üniversitelerin kontenjan ve taban puan bilgilerinin yer aldığı 2026-DGS Tercih Kılavuzu'nu yayımlayacak ve tercih sürecini başlatacak.

İlgili Konular: #DGS #DGS sonuç #dgs tercihleri

İlgili Haberler

MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
2026 AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? AGS ve ÖABT sınavları, 26 Temmuz Pazar günü iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. Sabah oturumunda AGS, öğleden sonra ise ÖABT sınavı yapıldı. Peki, 2026 AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru? Lisansüstü eğitim almak ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınavı kaç dakika, kaç soru?